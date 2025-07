Dietro al maestro De Gea. Crescono le ipotesi di conferma di Martinelli

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla delle manovre per quanto riguarda i portieri della prossima stagione della Fiorentina. Perché tra chi è già tornato al lavoro e chi attende novità, attualmente sono 4 i portieri che Stefano Pioli avrà a disposizione per il ritiro di luglio.

Le attenzioni su Martinelli

Mentre De Gea mostra sui social di essere già tornato al lavoro sul campo, le riflessioni maggiori in casa Fiorentina in questo momento sono su Tommaso Martinelli, classe 2006 originario di Bagno a Ripoli, considerato da molti addetti ai lavori un predestinato. Il parere del nuovo allenatore sarà determinante in questo senso, ma il quotidiano scrive che il ragazzo avrebbe dato la sua disponibilità a restare alla Fiorentina a fare il vice di De Gea, tanto più se alla fine a partire dovesse essere Terracciano sulle cui spalle pesano gli errori della scorsa stagione. Lo Spezia intanto si è fatto avanti e ha già comunicato il suo interesse per Martinelli, sul quale però una decisione definitiva ancora non è stata presa. Ad oggi cresce l'ipotesi che sia proprio il classe 2006 il secondo portiere della prossima stagione della Fiorentina.