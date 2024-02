BONGIORNI A RFV, ACF deve essere riconoscente a Jack

FirenzeViola.it

Antonio Bongiorni a Radio FirenzeViola

In casa Fiorentina tiene ancora banco il caso Giacomo Bonaventura. Antonio Bongiorni, suo allenatore ai tempi del Margine Coperta e amico di lunga data del numero cinque, ha detto la sua a Radio FirenzeViola sulla situazione: "Per il presente e per il futuro credo che un giocatore del genere meriti di essere confermato e contrattualizzato. Io non so molto, ma credo che il fatto che sia stato messo in discussione Bonaventura sia la testimonianza di un prossimo cambio nell'organigramma della società, un avvicendamento tecnico magari dello staff e dell'allenatore. Non penso che il problema sul suo rinnovo sia una questione di soldi, anche perché volergli abbassare lo stipendio sarebbe una grossa mancanza di rispetto da parte della società.

Ancora oggi, a livello tecnico, Bonaventura è un calciatore che in pochi possono avere. E come ragazzo posso dirvi che ha ancora voglia di giocare per tanti anni, vuole ancora essere protagonista ad alti livelli. La Fiorentina adesso dovrebbe dimostrare di tenere ancora al calciatore, visto che come si dice si sarebbe anche opposta a una sua cessione a gennaio".

