BOER A RFV, Con Bove mi sento spesso. Suo inizio stagione clamoroso. De Gea uno dei più forti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portiere della Pianese Pietro Boer ha parlato durante il "Viola Weekend" su Radio FirenzeViola. Boer è stato anche compagno nelle giovanili della Roma di Edoardo Bove. Queste le sue parole sulla Pianese: "La mia esperienza alla Pianese è molto positiva. Sto trovando continuità, anche ieri abbiamo vinto a Pomtedera, vittoria importante. Il nostro obiettivo è la salvezza e la vogliamo raggiungere il prima possibile. Il girone è veramente difficile, l'obiettivo primario è la salvezza, rimarrei calmo sul voler puntare ai playoff. Poi quello che viene di più è tutto guadagnato".

Cosa ne pensa di quello che è successo alla Roma? "Roma è stata una parte importante della mia carriera. Quando posso seguo le partite, sono ancora in contatto con qualche compagno. In questo periodo non sta vivendo un momento felice. Spero che adesso qualcosa possa cambiare. Anche l'ambiente non è facile, particolare ma speciale. In periodo così poi si fanno sentire, reclamano sempre qualcosa in più".

Su Bove: "Con Edo ho un bellissimo rapporto. L'ho conosciuto a Roma nelle giovanili. Ho un bellissimo rapporto, mi sento molto spesso con lui. Ha fatto una scelta importante. La Fiorentina oltre il gioco stupendo che sta esprimendo, lui ha fatto un inizio di stagione clamoroso. Sono contento per lui. Il suo ruolo naturale è sempre stata la mezzala, è un calciatore molto duttile, gran lavoratore. Ogni partita dà l'anima, ha intelligenza calcistica per giocare in tante posizioni".

Su De Gea: "Era uno dei portieri più forti al mondo, ho sempre visto le sue partite. Tuttora sta dimostrando di essere stato uno dei portieri più forti al mondo".



Dove può arrivare la Fiorentina? "La Fiorentina se continua così può puntare veramente in alto. Gioca bene, poi personalmente mi piace anche l'Atalanta. È veramente difficile dire una squadra che la possa spuntare".

Per l'intervista integrale ascolta il podcast!