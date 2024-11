BIGICA JR, Esordio Rubino? Non ci credevo, è sempre stato il suo sogno

FirenzeViola.it

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Niccolò Bigica, figlio dell'ex allenatore della Primavera viola Emiliano Bigica, e cugino di Tommaso Rubino, che ieri ha esordito in Serie A, ha parlato così del giovane viola: "Ieri vedendolo esordire non ci stavo credendo. E' sempre stato il suo sogno. E' come se fosse mio fratello, siamo molto vicini. E' stato bellissimo in un momento non facile dalla gara. Penso che se Palladino ha deciso di buttare dentro un giovane in un momento delicato come quello è perché a livello mentale lo ha ritenuto pronto per poter entrare a quel punto.

Se non fosse stato tranquillo a buttarlo dentro, non l'avrebbe mai fatto. La sua caratteristica principale è l'altruismo con cui gioca, gioca per i compagni. Deve mettere ancora un po' di struttura fisica e gamba in alcune situazioni. Lo vedo comunque molto dedito a sporcarsi come ieri e a voler sfondare. Dal punto di vista tecnico è leggermente più avanti rispetti a tanti coetanei nel campionato Primavera".