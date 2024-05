BIA RFV, Meglio non aver speso a gennaio: ecco perché

FirenzeViola.it

L'agente ed intermediario di mercato Giovanni Bia ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio', dicendo la sua sulla Fiorentina a partire dalla scelta di Claudio Ranieri che lascerà il calcio con l'ultima partita domani: "Credo che abbia fatto una cosa molto bella, da raccontare negli anni. Pensavo mollasse dopo la vittoria col Leicester invece ha proseguito e ha portato alla salvezza in Serie A il Cagliari".

Che Fiorentina si aspetta domani?

"È sempre difficile affrontare partite prima di una finale. Secondo me il mister cercherà di tenere alta l'attenzione per mantenere l'adrenalina al livello giusto. Sarà una partita bella con due squadre che hanno ancora poco da chiedere al campionato. L'obiettivo principale a questo punto per la Fiorentina è vincere la Conference".

Una valutazione su Italiano e sui suoi tre anni?

"La Fiorentina ha proseguito senza strappi la crescita, un gradino alla volta e senza fare tre gradini a volta anche se qualcuno avrebbe preferito uno strappo più netto. Secondo me però è tutto positivo e in base ai programmi stabiliti a tavolino".

Un gennaio diverso avrebbe cambiato la storia della Fiorentina?

"Nel calciomercato si può sempre fare tutto, poi bisogna capire le direttive della società. La Fiorentina ha provato a prendere qualche esterno ma forse quello che volevano costava troppo e muoversi tanto per fare non ha senso. Meglio tenersi un po' di soldi e spendere bene in estate: secondo me nei prossimi anni la Fiorentina potrebbe puntare alla Champions".

