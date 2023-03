BEONI A FV, Italiano uno dei più in vista: stagione positiva

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Dal Gran Galà dello Sport a Castiglion Fiorentino, dove verranno premiati diversi personaggi del mondo dello sport, è presente anche l’ex storico vice di Maurizio Sarri, Loris Beoni, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a FirenzeViola.it: “Il Napoli ha fatto un’annata straordinaria, ha strameritato il campionato, a tutti i livelli. La Lazio invece è in piena lotta Champions e se continua a esprimersi come ieri riuscirà a centrare l’obiettivo, perché non avendo più le coppe, Maurizio (Sarri, ndr) può riuscire a programmare la settimana per la gara domenicale”.

Prosegue: “Contro questo Napoli c’era poco da fare, anche se magari dall’Inter ci si aspettava di più visto l’organico”.

Sulla Fiorentina: “Italiano è uno degli allenatori più in vista al momento. Ha fatto un percorso buonissimo, la squadra ha sofferto molto inizialmente ma si è ripresa, sta raggiungendo degli obiettivi che rispecchiano e forse vanno anche oltre il valore della rosa. La stagione è positiva”.

Conclude: “Firenze è una piazza importante, qualunque allenatore sarebbe onorato di vivere e allenare in una piazza di questo tipo”.