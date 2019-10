BARONE A FV, CHIESA DEVE ESSERE PROTETTO. TONALI...

In seguito all'incontro andato in scena a Palazzo Vecchio riguardante la realizzazione del nuovo stadio, Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso ha parlato così in esclusiva ai microfoni di FirenzeViola.it: "Direi che facciamo parte di una task force dalla parte della Fiorentina del Comune, si lavora da tutte e due le parti per arrivare ad un buon punto, ormai sarà sempre un punto di lavoro ogni settimana da entrambe le parti.

Lo studio di riferimento sarà sempre Casamonti anche per il nuovo stadio? "Direi che questo studio è molto importante, molto vicino anche per quello che stiamo facendo con il centro sportivo a Bagno a Ripoli ed appunto per lo stadio".

Siete ad un buon punto dopo l'incontro tra Gianassi e Lucibello? "Non vorrei entrare nei dettagli, è una cosa del Comune non della Fiorentina e quindi non sono al corrente di quella situazione al momento".

La sensazione è che anche il Comune stia andando 'fast fast'. "Sì, con la task force si sta lavorando, è una task force importante e vogliamo dare dei risultati importanti per la Fiorentina per arrivare ad un progetto dello stadio che sarà uno stadio importanti al più presto possibile".

Come giudica la gara di ieri? "Sono partite particolari, abbiamo fatto un'ottima prestazione. Nel primo tempo la gara è stata molto fisica, mentre nel secondo tempo abbiamo creato molte occasione e fatto un buon calcio. Abbiamo preso il punto, i nostri giocatori hanno dato il massimo per la gara di ieri poi ovviamente come si vede nel calcio quando pensi di fare 3 punti poi pareggi, ma già stiamo lavorando per domenica sera contro la Lazio".

Ha visto Chiesa arrabbiato per il giallo? "Direi che noi pensiamo che non era un giallo meritato, spero non sia condizionato dai pregiudizi su Federico. Lui non è solo un patrimonio della Fiorentina, ma di tutto il calcio italiano e bisogna che lui sia protetto. Ieri non era assolutamente un'ammonizione meritata, spero non succeda andando avanti".

L'ha impressionata in positivo Tonali? "È un giocatore del Brescia, Corini sta facendo un ottimo lavoro, noi abbiamo un buon rapporto con Cellino, loro hanno un giocatore importante per loro e per il calcio italiano".