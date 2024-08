BALLOTTA A RFV, "DE GEA DEVE GUADAGNARSI IL POSTO. RINNOVO DI TERRACCIANO MERITATO"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Viola weekend" e ha parlato della situazione portieri in casa viola.

In porta la Fiorentina ha preso De Gea. Cosa ne pensa?

"Verrà a giocare un portiere di enorme esperienza. Non mi dispiace per Terracciano, però ha fatto sempre bene e con De Gea cambierà sicuramente qualcosa. Ma De Gea deve guadagnarsi il posto da titolare. Ci sono tanti portieri italiani bravi che stanno giocando e stanno facendo bene".

Alla Fiorentina c'è il classe 2006 Martinelli. In Serie A c'è la paura di buttare i giovani soprattutto in porta?

"C'è questa titubanza anche in tutti i ruoli, non solo il portiere. Facciamo fatica a dare fiducia ai giovani e non capisco perché. Sono dell'idea che deve giocare chi merita e se uno è più forte non capisco perché non debba giocare. Non diamo la possibilità ai ragazzi di poter dimostrare il proprio valore".

Su Terracciano si sta parlando di un rinnovo con i viola. Lei è d'accordo con un'alternanza netta tra Coppa e campionato con De Gea?

"Penso ci vogliono sempre due portieri. Il calcio ora richiede due per ogni ruolo. Secondo me è giusta l'alternanza, anche io delle volte non ero titolare e giocavo in Coppa Italia. In questo caso mi sembra logico che venga rinnovato Terracciano perché se l'è meritato. Si farà trovare pronto quando verrà chiamato in causa e la sfida non sarà solo per Terracciano, ma anche per De Gea".

Che squadra è il Parma?

"In questo periodo può succedere di tutto perché mancano due settimane alla fine del calcio mercato. La Fiorentina sta facendo tanto mercato. Il Parma si sta muovendo e vorrà disputare un campionato di livello, il primo anno penseranno alla salvezza. La prima di campionato non fa mai testo perché le squadre non sono ancora al completo".