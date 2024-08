BAIANO A RFV: "Alla Fiorentina manca una prima punta. E la difesa mi preoccupa"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Baiano, è intervenuto a "Garrisca al Vento" in onda su Radio FirenzeViola per parlare del ruolo di Lucas Beltran: “Se ne parla un po' meno perché il nuovo attira sempre di più del vecchio. Di tre giocheranno due e uno starà fuori. Palladino vedrà chi sta meglio, io da Beltran mi aspetto molto: ormai ha capito com’è il campionato italiano. Spero di vederlo sottopunta visto che le partite migliori le ha fatte in quel ruolo”.

Non c’è il rischio che rimanga in panchina Colpani?

“No, gioca. L’ha voluto Palladino…”.

Beltran e Kean insieme?

“Vanno bene, ma Colpani gioca e non lo vedo come centrocampista. Altrimenti sarebbe forzato. Quando stai perdendo puoi anche farlo, ma dall’inizio la vedo dura. Quello che ti salta all’occhio è che tu hai tre giocatori ma non la prima punta. Kean non lo è. E in più a me preoccupa il dietro”.

In che senso?

"Domenica c'è un grande problema: chi fai giocare centrale se non hai Ranieri? Amrabat? Una squadra che ha ambizione arriva corta se ragiona così. Se giochi a tre devi avere cinque difensori centrali".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA