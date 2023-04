ARGURIO A RFV, Contento per il gol di Sottil, lo stimo

FirenzeViola.it

Christian Argurio, dirigente dell'area tecnica all'NK Istra in Croazia, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole partendo dal match di ieri contro il Lech Poznan: "L’approccio mentale è stato un po’ troppo morbido, condizionato anche dal risultato dell’andata. Sicuramente servirà da lezione per le prossime partite, perché in Europa non puoi mai abbassare la tensione”.

Su Sottil: “Sono contento per il gol di Sottil perché lo stimo tantissimo. Se lo merita un gol così importante. Spero possa essere l’inizio di un periodo diverso per lui, perché per me è un giocatore fortissimo”.