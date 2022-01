ANTONELLI A FV: "COLPO PIATEK UN'OPPORTUNITÀ, VI SPIEGO"

La Fiorentina ha piazzato a sorpresa il colpo Krzysztof Piatek e noi di FirenzeViola.it ne abbiamo parlato in esclusiva con l’operatore di mercato Stefano Antonelli: “Battezzo l’operazione come un'opportunità”.

Intende per entrambe le parti in causa?

“Certo, perché Piatek doveva comunque uscire dall’Hertha Berlino. Diciamo che averlo come alternativa a Vlahovic va più che bene. Se poi ritrova la condizione di due/tre anni fa, può tornare molto comodo”.

Prestito con diritto di riscatto a 15 milioni.

“Appunto, diritto e non obbligo. Dunque non inciderà dal punto di vista del bilancio, bensì sul piano tecnico”.

La Fiorentina ci aveva già provato la scorsa estate?

“Sì e ribadisco che per me è un'opportunità: parliamo di un buonissimo giocatore che si deve ritrovare. Se torna quello di prima, darà una grande mano. Tra l’altro io penso che possa pure giocare insieme a Vlahovic in certi frangenti”.

È finita qui o la Viola ha pronti altri colpi?

“Se prendi Piatek hai chiuso quello di cui avevi bisogno. Io credo che da adesso il mercato della Fiorentina possa forse accendersi in caso di nuove occasioni futuribili, come un centrale difensivo o un portiere, se ci saranno degli addii ovviamente. Dunque sarà un gennaio di opportunità, al massimo”.