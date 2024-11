AMELIA A RFV: "De Gea? Delle tre parate l'ultima è la più complicata, è il più forte in Italia per contributo alla squadra"

FirenzeViola.it

© foto di Francesco Inzitari/I love Giana

L'ex portiere Marco Amelia è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Tempi supplementari" per commentare il momneto di David De Gea e non solo: "E' il portiere che ha il rendimento più alto e ha contribuito ai risultati della sua squadra e per questo può essere il più forte della serie A dove ci sono tanti portieri forti. La tripla parata? L'ho vista, sono stati tre interventi diversi nella stessa occasione e il più difficile è l'ultimo perché si è rialzato con uno scatto di reni che non è facile, è dispendioso a livello fisico. Perciò dimostra che in una forma fisica ottima. La Fiorentina ha fatto una partita meno entusiasmante ma ha portato a casa il risultato anche grazie a quell'intervento determinante".

Concentrazione alta? "E' la forza di portieri di grandi club che magari vengono chiamati in causa poco e in quel caso devi farti trovare pronto e lui è bravo a farsi trovare pronto anche nell'unica occasione dopo 30 minuti fermo, soprattutto fuori casa dove i tifosi avversari ti possono deconcentrare"

Positivo per i compagni? "Se un portiere con quell'esperienza fa quelle prestazioni in campo porta tutti a fare grandi prestazioni. Sta rispondendo alla grande, come tutti i suoi compagni e c'è un ambiente positivo e il rendimento è una conseguenza".

