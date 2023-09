ADANI A RFV: "VIOLA PUÒ ARRIVARE IN E.LEAGUE. LA SOCIETÀ STA LAVORANDO BENE. QUARTA..."

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Daniele Adani a Radio Firenze Viola

Rientrata in Italia dopo la trasferta belga, la Fiorentina tornerà in campo domenica, alla Dacia Arena di Udine. Nel frattempo, l’ex viola e oggi opinionista Daniele Adani, in esclusiva a Radio FirenzeViola, ha dato così uno sguardo generale sulla squadra di Italiano (l’intervista è stata realizzata a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara col Genk, ndr).

Dopo il mercato e questo avvio di stagione, vede una Fiorentina migliorata rispetto all’anno scorso?

“Certamente, la società sta confermando di lavorare bene. Anche negli ultimi anni, come quest’anno, ha preso tutti calciatori funzionali e di qualità, che vengono da situazioni diverse. C'è chi cerca il salto di qualità, come Nzola, e chi vuole ritrovare il suo status, come Arthur. Secondo me ci sono diversi giocatori, in più ruoli, che possono dare alternative. La Fiorentina può competere con dignità in tutte e tre le competizioni, con fiducia ed entusiasmo. Il calcio di Italiano è perfetto per questi tipi di calciatori”.

Da appassionato del River Plate, vede un miglioramento per Quarta?

“Il Chino viene da una delle scuole calcio più importanti al mondo, sicuramente una delle principali in Sudamerica. Lucas nasce quindi con l’attitudine di grandezza, che molte volte non ha confermato per pause mentali, che gli sono costate la titolarità. Se il ragazzo rimane coi valori che ha, essendo un ‘96 cioè ancora ‘giovane’, e con la voglia di affermarsi e l’attenzione a fare il mestiere di difensore, unendo le caratteristiche del centrale moderno all’attitudine che deve avere sempre il difensore al di là delle epoche, allora è un giocatore che può essere molto utile e riprendersi il posto da titolare”.

Questa Fiorentina può arrivare almeno in Europa League?

“Sì, chiaramente il livello di competitività per i primi sei posti è alto. Ma la Fiorentina c’è e ha una grande filosofia di gioco, un allenatore che vuole sempre migliorare e delle rotazioni valide per gestire le varie competizioni. Quindi può arrivare dentro le prime sei”.