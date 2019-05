ABETE A FV, Viola: serve percorso condiviso. DV...

Giancarlo Abete, ex presidente della FIGC, ha così parlato in esclusiva a FirenzeViola.it direttamente da Palazzo Vecchio, dove ha assistito alla cerimonia della Hall of Fame:

"Penso che gli ultimi risultati non se li aspettasse nessuno, e purtroppo per la Fiorentina ora è a un passaggio delicato. Serve lavorare in positivo nella stessa direzione: nella vita di una società può capitare un momento di difficoltà sportiva. Intanto serve stare concentrati e, sperando che vada bene, poi ripartire con una volontà precisa. Passaggio da Pioli a Montella? Onestamente non pensava nessuno a questo crollo. Si pensava che non potessero esserci motivazioni legate al risultato europeo, c'era tanta distanza di punti, ma forse c'è stata una sottovalutazione generale a proposito delle zone a rischio. Ma può capitare, la Fiorentina ha le qualità per uscirne nel migliore dei modi possibili. Bisogna evitare situazioni dialettiche all'interno perché non servono, poi si ripartirà. Della Valle? Non posso consigliare nulla, ci sono delle responsabilità ma comunque c'è necessità di un percorso condiviso, avere un ambiente positivo è fondamentale per ogni società. Questo problema riguarda una pluralità di grandi club: oggi è più difficile fare fronte comune nelle difficoltà, ma spero che la Fiorentina ne esca: lo merita la città, lo meritano dirigenti, giocatori e tifosi. A fine campionato poi sarà nell'interesse di tutti fare chiarezza".