20 OTTOBRE, Dieci anni dopo: lo speciale di RFV coi protagonisti

20 ottobre 2013 - Dieci anni dopo

Nel rapporto intimo tra un tifoso e la propria squadra ci sono una manciata di momenti, due tre massimo, che possono segnare una vita intera. Uno di questi, per molti tifosi viola, scatta alle 16.17 del 20 ottobre 2013; è il giorno di Fiorentina-Juventus, è un giorno che andrà dritto nella storia recente del club viola.

Con questo speciale a cura di Radio FirenzeViola, riviviamo attraverso i ricordi dei protagonisti, chi con la voce come Riccardo Trevisani, chi in campo come David Pizarro e Giuseppe Rossi, il 4-2 storico alla Juventus, in un pomeriggio di ormai dieci anni fa in cui, per venti minuti, tutto si ribaltò al Franchi.

