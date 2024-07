TESTA A TESTA CON L'ATALANTA (E CON IL GALATASARAY) PER ZANIOLO, COLPANI LA PRIMA ALTERNATIVA. UN CENTROCAMPO DA RICOSTRUIRE: SI COMPLICA VRANCKX, THORSTVEDT RESTA D'ATTUALITA' COME BRESCIANINI E LUCCA

FirenzeViola.it

Resta il nome di Nicolò Zaniolo quello in cima all'agenda del mercato della Fiorentina. Anche se questa dovrebbe essere la settimana dell'arrivo in città di Moise Kean è il calciatore del Galatasaray il profilo sul quale si sono concentrate le maggiori attenzioni, senza che però ancora l'intera vicenda abbia trovato il suo esito finale. La storia è nota, un po' meno quella che sarà la decisione di Zaniolo inevitabilmente legata alle pretese del Galatasaray.

Tra Fiorentina e Atalanta i turchi alzano il prezzo – Di certo nel triangolo di mercato che chiama in causa Firenze, Bergamo e Istanbul è il club proprietario del cartellino che ha provato a far la voce grossa. Formule del prestito a parte i turchi sono arrivati a chiedere 20 milioni per l'operazione Zaniolo e almeno di fronte a poca voglia di venirsi incontro (su altre cifre) la Fiorentina avrebbe fatto per il momento retromarcia. Uno scenario che parrebbe favorire l'altra pretendente, l'Atalanta, se non fosse che anche in casa nerazzurra non c'è troppa voglia di seguire un gioco al rialzo. La Fiorentina per ora aspetta, valuta anche le prossime uscite con Ikonè che ha frenato sull'Arabia e il Cagliari che osserva (per ora senza dar troppo seguito) la posizione di Nzola. Insomma le trattative proseguono e il testa a testa tra le due società pure, di certo nelle stanze del Viola Park si valutano anche le alternative.

Colpani e i nomi suggeriti da Palladino – Rispetto ad altre idee quella legata a Colpani, che Palladino conosce bene per l'esperienza a Monza, è la più concreta se la retromarcia dei viola su Zaniolo fosse definitiva, ma non c'è solo il suo nome sul taccuino dei dirigenti come conferma qualche sondaggio sempre con il Monza per Bondo. D'altronde, complice un centrocampo da ricostruire, proseguono anche i sondaggi su altri centrocampisti seppure la pista Vranckx si sia di recente complicata. Al di là di un apprezzamento per Brescianini noto al suo procuratore, lo stesso di Lucca, la candidatura di Thorstvedt è reale e conferma come in parallelo con la trattativa per Zaniolo corrano molte altre ipotesi. Non potrebbe essere altrimenti se si considera che la linea mediana ad oggi, a una settimana dal raduno, è composta dai soli Mandragora, Infantino (in attesa di destinazioni) e dal rientrante Bianco.