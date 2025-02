Palladino a rischio esonero. Se salta, Tudor è una possibilità. Vuoto pneumatico, impalpabili anche i nuovi. Le picconate del club sono state un errore. Forza Moise, hai la testa dura

Non è tanto la classifica a far discutere, quanto un’altra non prestazione della Fiorentina. Un’altra sconfitta, la terza consecutiva. Il desolante spettacolo visto a Verona dove una squadra non è scesa in campo, la Fiorentina appunto. Un sesto posto che nonostante tutto rimane, grazie soprattutto alle 8 vittorie in fila del girone di andata. Ora in scena c’è il vuoto pneumatico viola. Senza attributi, voglia di vincere, desiderio di approfittare delle battute a vuoto di Bologna, Milan e Lazio. Niente. Nulla è servito a far zampillare l’orgoglio.

Il club riflette sulla posizione di Palladino che al momento, nella notte tra domenica e lunedì, è molto in bilico. Il tecnico è a rischio esonero, il silenzio della società avvalora questa ipotesi. Saranno le prossime ore a darci il verdetto

La Fiorentina andrà avanti con lui fino alla fine oppure cambierà? Potrebbe esserci anche la terza via: aspettare fino a venerdì quando al Franchi arriverà il Lecce di Corvino.

Il terreno è scivoloso, ma sicuramente il rapporto tra dirigenti viola e Palladino è in crisi. Oddio, dalle reiterate dichiarazioni di Pradè prima della Lazio all’andata, dopo Monza e nel post Como si era capito tanto, forse tutto. Dai consigli forniti a Palladino sul modulo, fino ai suggerimenti di non cambiare formazione tra la prima e la seconda sfida con l’Inter. Senza dimenticare il mercato di gennaio mostrato dalla dirigenza come grande, come a dire: ora tocca all’allenatore fare risultati. Parole ripetute anche prima di Verona: “La squadra è arrivata a gennaio già buona, discreta, poi abbiamo messo ulteriore qualità con ragazzi che si sono inseriti benissimo. Ora aspettiamo i risultati”, voce del direttore generale viola. Infatti ha vinto il Verona…

“Percepisco un po’ di tensione sulla squadra ed è compito mio alleggerire i ragazzi”. Così ha risposto a Palladino ad una domanda che verteva proprio sul carico di aspettative della società scaricato sulle sue spalle e su quelle della squadra.

Le picconate di Pradè sono state un errore di comunicazione e di visione. Meglio sarebbe stato tacere in pubblico ed agire in privato. Palladino giovane, quindi inesperto - i suoi errori sono sotto gli occhi di tutti - andava protetto, non criticato con la matita blu. Anche per evitare di concedere alibi ai giocatori. Bisognava aiutarlo a sbagliare il meno possibile visto che la società in estate aveva scelto di optare per un 40enne e non per un tecnico affermato quando la piazza sperava nell’arrivo di Sarri, portatore sano di bel gioco e grande carisma. Palladino sta ancora cercando la squadra dopo i cambiamenti invernali, non ci sono più esterni mentre il modulo rimane quello di prima. La rosa è piena di centrali difensivi, ma la terza linea è ancora a 4 quando forse il naturale sbocco della Fiorentina potrebbe sublimarsi in un 3-5-2. Insomma tanti dubbi, molte incertezze.

Ora Palladino è sulla graticola e da fuori appare in grande difficoltà come lo sono gli allenatori quando le cose vanno male e non capiscono quale sia la via d’uscita. Queste tensioni hanno mostrato alla luce del sole un rapporto tra dirigenza e tecnico molto fragile. Al netto del presidente Commisso che invece ha perorato la causa di Palladino: Rocco sta con lui. Quantomeno fino a ieri, oggi vedremo. Non è escluso che adesso ci sia un confronto, tutto interno alla società, tra chi vorrebbe esonerare Palladino e chi no. Solo che quando si manda via un allenatore serve un sostituto pronto e questo non sembra semplice. Tra i vari indirizzi potrebbe sbucare quello di Tudor, emerso già un po’ di tempo fa. Ma il pupillo di Pradè è sempre stato Daniele De Rossi però in questa stagione ha già allenato, era alla Roma. Dall’anno prossimo entrerà in vigore la norma che consentirà di guidare due formazioni nella stessa annata, ma al momento ancora non è possibile.

La Fiorentina sta buttando al vento una stagione quando invece ci sarebbero ancora le condizioni per pescare soddisfazioni autentiche. Oggettivamente Pradè e Goretti nell’ultimo mercato hanno preso giocatori importanti, destinati ad alzare la qualità del gruppo. Ma a Verona anche i nuovi sono stati impalpabili, sembravano lì per caso. A cominciare da Fagioli che ha sbagliato due cross che forse non falliva dai tempi dell’oratorio. Pablo Marì è rimasto coinvolto nel disastro del gol veronese. Ndour non ha inciso, Zaniolo una sorta di fantasma. Non si è salvato nessuno al Bentegodi forse l’unico è stato Folorunsho che si è battuto con più forza.

La situazione è grave ormai non ci sono più scuse. Anche i tifosi si sono stufati e al Bentegodi hanno chiesto ai giocatori di tirare fuori gli attributi. Serve un cambio di marcia da parte di tutti, a cominciare dalla società.

Chiudiamo con un gigantesco “forza Moise”. Ieri ci ha fatto impaurire. Ma ha la testa dura e presto lo rivedremo in campo.