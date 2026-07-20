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Marin Pongracic ancora in vacanza post Mondiale: ecco quando rientra
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Il difensore della Fiorentina, Marin Pongracic, unico giocatore viola ad aver disputato i Mondiali con la sua Croazia, sta ancora godendo delle vacanze mai fatte proprio perché partito subito per il ritiro in Nazionale.
La data prevista per il rientro
Il giocatore, secondo quanto appreso, rientrerà solo il 3 agosto dopo che la Fiorentina avrà dunque fatto sia la tournée inglese che l'amichevole di lusso (al netto dei giocatori impegnati ai Mondiali) con il Real.
La concorrenza
La scorsa stagione Marin Pongracic è stato uno dei titolari della Fiorentina, ma con l'arrivo di Radu Dragusin la concorrenza si fa più dura e il difensore si dovrà sudare il posto, con Comuzzo che al momento appare chiuso dagli altri due.
autore
Giornalista di Firenzeviola e voce di Radiofirenzeviola per la quale interviene nel corso di "Viola Amore Mio" con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, collabora anche con Tuttosport e il Corriere Fiorentino, da sempre attenta al mercato è l'anima battagliera della redazione
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