L'EMPOLI AI RAGGI X

Nella sua decennale carriera, solo una volta Roberto D’Aversa ha iniziato il campionato meglio che a Empoli, l’anno scorso a Lecce quando dopo 5 giornate era terzo, a 11 punti, a -4 dalla capolista Inter. In tutti gli altri anni, fra Virtus Lanciano e Parma in B, Parma e Samp in A non ha mai superato i 7 punti. Questo per smentire sul nascere l’etichetta dell’allenatore che inizia bene e finisce male. Non avendo mai allenato grandi squadre, è chiaro che in Serie A ha sempre, o quasi sempre, lottato per la salvezza e sarà così anche quest’anno a Empoli. Che la squadra sia in ottima condizione fisica e morale è fuori discussione.

I numeri parlano chiaro per ora: 7 partite ufficiali, 11 gol fatti, 4 subiti, in Coppa Italia ha battuto ed eliminato Catanzaro e Torino (nel suo stadio) e ora agli ottavi aspetta proprio la Fiorentina, ha 9 punti in campionato, è quarta, non ha mai perso, ha battuto la Roma e fermato Bologna e Juventus, ha vinto le ultime due partite di fila in trasferta, prima a Cagliari, poi a Torino, il suo centravanti Colombo ha segnato due gol, Esposito ne ha fatto uno splendido in Sardegna, ha un attacco eccellente, un centrocampo dove Fazzini (a cui è stata assegnata la maglia numero 10) sta crescendo di partita in partita, una difesa dove per il momento non si avverte la partenza di Luperto, miglior difensore empolese della stagione scorsa, anche perché là dietro sta dominando Ismajli, che un tempo avremmo definito stopper.

Ma quello che davvero colpisce della squadra di D’Aversa è l’organizzazione di tutto il gruppo, non solo dei titolari. Martedì sera, a Torino, l’allenatore ha cambiato dieci undicesimi di squadra, schierandola con lo stesso modulo, il 3-4-2-1, eppure le distanze sono rimaste identiche. La difesa sapeva dove trovare Henderson (il regista della squadra, unico titolare rimasto dalla partita di Cagliari), lo scozzese sapeva dove avrebbero incrociato Konate ed Ekong e i due trequartisti sapevano dove avrebbero trovato Pellegri. Non avevano mai giocato insieme eppure si sono ritrovati subito, come fossero loro i titolari dell’Empoli. (A proposito, segnatevi questo nome: Luca Marianucci, classe 2004, livornese, difensore centrale della linea a tre, altezza 1,94 centimetri, a Torino è riuscito ad anticipare anche Zapata ed ha vinto quasi tutti i duelli con Karamoh, lui e il giovanissimo portiere Seghetti sono stati i migliori insieme a Henderson, Haas -gol e assist- ed Ekong).

Ma Palladino farà bene ad aspettarsi qualche sorpresa dal suo collega.