Live Fiorentina-Panathinaikos 3-1: è finita! I viola volano ai quarti di Conference League!

97' - Finisce qui la partita! La Fiorentina vince 3-1 sul Panathinaikos e in virtù del 3-2 dell'andata si qualifica ai quarti di finale di Conference League, dove affronterà ad aprile il Celje

96' - Botta di Moise Kean in contropiede, palla alta sopra la traversa

95' - La Fiorentina guadagna tempo e terrno: fallo su Gosesn e viola che rifiata

94' - Cambio viola: fuori Dodo e dentro Moreno

93' - Pana in dieci: espluso Mlandenovic per un fallo su Zaniolo. Beaton non aveva visto nulla, è dovuto intervenire il guardalinee

92' - Ammonito Zaniolo per un fallo a piedi uniti su un avversario

90' - Assegnati 7' di recupero: un extra time clamorosamente esagerato

87' - Cambi Panathinaikos: dentro Cerin e Pellistri, fuori Arao e Tete

86' - Botta di Ounhai per fortuna alta sopra la traversa: tutto nasce da un erroraccio a centrocampo di Adli

85' - Punzione pericolosa per il Pana a circa 10 metri dall'area di rigore, zona centrale

83' - Fallaccio di Ioannidis su De Gea: giallo e punizione per i viola, con il tempo che scorre...

81' - GOL DEL PANATHINAIKOS. Ioannidis su rigore fa 3-1. Gara riaperta, ma viola ancora qualificati con questo risultato

80' - Calcio di rigore per il Panathinaikos: fallo di Fagioli su Ouhani

78' - Girandola di cambi per i viola in questo finale: dentro Zaniolo e Adli e fuori Ranieri e Mandragora

75' - GOOOOOOL!!! GOOOOOL!!! HA SEGNATO PROPRIO LUI, SE LO MERITAVA! MOISE KEAN! 3-0 AL FRANCHI. Una palla illuminante di Gosens per il numero 20 ch si gira in area fa 3-0!

74' - Secondo cambio per i greci: Vitoria manda in campo Jeremejeff al posto di Swiderski

73' - Intervento prodigioso di Gosens che mette in corner... la Fiorentina sta soffrendo adesso

70' - Ora la Viola è in sofferenza, ma era normale dopo aver dominato 45'. Serve l'occasione giusta per fare il 3-0... Nel frattempo Beaton continua col suo show pro-greci

68' - Il Pana si divora in contropiede il gol del 2-1: la difesa viola si chiude e bene e permette alla Fiorentina di ripartire

66' - Folorunsho viene atterrato ma l'arbitro Beaton sta ormai fischiando a senso unico, è pazzesco!

65' - Intervento rude di Folorunsho su un avversario: punizione pericolosa per i greci...

60' - Due cambi per la Fiorentina: Palladino richiama in panchina Gudmundsson e Cataldi, dentro Beltran e Folorunsho

58' - Contropiede subito innescato per Ioannidis, Comuzzo in ritardo non lo contiene e De Gea mette in corner

57' - Primo cambio per il Panathinaikos: fuori Djuricic e dentro Ioannidis, greci con due prime punte ora

56' - Angolo per il Pana calciato da Tete, Fagioli mette fuori. I greci provano ad alzare il pressing

54' - Dodo vede Kean libero in area ma calibra male il suggerimento per l'attaccante

53' - La Fiorentina prova sempre a tenere il possesso palla dominando il gioco e appoggiandosi in attacco su Kean

49' - Lancio nel frattempo di fumogeni e petardi da una parte e dall'altra delle tifoserie mentre il Pana prova ad attaccare

48' - Tiro dalla distanza di Ounhai: palla alta di non molto

46' - Via al secondo tempo! La Fiorentina riparte dal 2-0 dei primi 45', un risultato che le garantirebbe la qualificazione ma non può certo far dormire sonni sereni

=== INTERVALLO ===

47' - Finisce qui il primo tempo: una super Viola sta gigantegginando "solo" 2-0 sul Panathinaikos. Ma i gol dovevano essere di più per le chance create e le paratissime di Dragowski

45' - Assegnati 2' di recupero

45' - Parata pazzesca di Dragowski su un tiro di Kean arrivato dopo una palla stratosferica di Gudmundsson per il 20: ancora coner, ma viola che dovrebbero stare almeno sul 4-0

42' - La Viola si chiude bene in difesa con Ranieri, lavoro in difesa fin qui impeccabile. La vera pecca è non essere almeno sul 3-0

40' - Gudmundsson si divora il 3-0! Palla recperata da Kean subito per il 10 che in area si gira e non angola troppo... peccato!

37' - Kean si prende un fallo prezioso a centrocampo ed esulta mostrando i muscoli: il 20 sta gasando il Franchi, gli manca solo il gol...

34' - Ancora Dragowski decisivo! Su una punizione dal limite di Cataldi, il polacco alza in corner, sul quale Kean sfiora il 3-0 di testa

32' - Punizione pericolosa adesso per il Panathinaikos: nulla di fatto

30' - Intanto al Franchi ha (incredibilmente) smesso di piovere...

29' - Piede caldo Mandragora! Il mediano sfiora il 3-0 su punizione. Che Viola! Avanti così! Calcio d'angolo

28' - Fallo su Dodo e giallo per Mladenovic: punizione interessante per la Fiorentina vicino all'area di rigore greca

25' - Mamma mia Kean, per poco non fa 3-0! Azione personale e dribbling in area, palla parata da Dragowski

23' - GOOOOOOLL!!! ALBERT GUDMUNDSSON! L'UOMO DEI GHIACCI! La Fiorentina raddoppia e adesso sarebbe qualificata! Azione personale del numero 10 che penetra in area di rigore greca e batte Dragowski sul primo palo: 2-0 al Franchi!

21' - Scivolata di Cataldi e palla in corner, inizia a farsi vedere anche il Panathinaikos al Franchi, mentre la pioggia sta diminuendo

16' - Mamma mia che giocata di Fagioli per Mandragora: l'ex Juve innesca ancora il numero 8 che chiama Dragowski a un gran intervento in corner

12' - GOOOOOOOL!!!! GOOOOOL!!! ROLANDO MANDRAGORA! La sblocca lui! Da calcio d'angolo, la palla arriva al numero 8 che con una botta da fuori area sblocca la partita! Viola avanti 1-0, qualificazione ora in totale parità!

11' - Botta di prima intenzione di Gudmunsson: palla messa in corner da Dragowski

9' - Prova la conclusione dalla distanza Dodo ma la palla finisce alta sopra la traversa

7' - Apertura dalle retrovie per Gosens che però non può arrivare sul pallone che finisce a fondocampo.

5' - Bella palla di Gosens dalla sinistra su cui però nessuno riesce a deviare in rete: palla in rimessa laterale

2' - Tifo incessante al Franchi da parte della Curva: "Dovete fare gol, dovete vincere!". Intanto punizione per i greci per fallo di Mandragora

1' - Via alla partita! La Fiorentina attacca nel primo tempo in direzione Curva Fiesole. Fuori dallo stadio addirittura anche i fuochi d'artificio per caricare la squadra. Clima rovente al Franchi!

0' - Squadre in campo, ora si fa sul serio! Fiorentina con il completo viola (De Gea vestito di giallo), Panathinaikos con il completo bianco da trasferta. Avanti tutta!

È la notte della verità per la Fiorentina, un serata che la Fiorentina da preoccupante deve trasformare in storica. Allo stadio Artemio Franchi, alle 21, va in scena la sfida tra i viola e il Panathinaikos, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Uefa Conference League. I greci ripartono dal 3-2 ottenuto allo stadio Spyros Louis sette giorni fa ma Palladino è convinto di poter ribaltare pronostico e punteggio. Su Firenzeviola.it, come sempre, potrete seguire la diretta testuale dell'evento, con il racconto del nostro inviato allo stadio. Ecco le formazioni ufficiali del match, che potrete seguire anche su Radio FirenzeViola:

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Kean, Gudmundsson.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Zaniolo, Moreno, Richardson, Adli, Baroncelli, Caprini, Parisi, Folorunsho.

Allenatore: Palladino.

Panathinaikos (4-3-3): Dragowski; Mladenovic, Ingason, Arao, Vagiannidis; Maksimovic, Siopis, Ounahi; Djuricic, Swiderki, Tete.

A disposizione: Lodygin, Lilo, Max, Ioannidis, Cerin, Mancini, Jedvaj, Fikaj, Pellistri, Jeremejeff, Bregou, Ntampizas.

Allenatore: Vitoria.

Arbitro: Beaton (Sco)

Assistenti: McFarlane-McGeachie

Quarto ufficiale: Robertson

Var-Avar: Dallas-McLean