BELTRAN VAI A RIVEDERE IL PRIMO GOL ALLA JUVE DEL RE LEONE BATI. ARTHUR, VENDICATI DI ALLEGRI. NICO A DESTRA SEMPRE. PIÙ PERICOLOSO CHIESA DI VLAHOVIC

Voglia di Juve. Ansia da Juve. Una partita speciale che la squadra di Italiano deve vivere in maniera speciale. Con rispetto dell’avversario ma senza paura. Anzi con un po' di sana arroganza. Sogno una domenica da copertina per Beltran. Suggerirei all’attaccante argentino di andare a rivedere il filmato del primo gol del Re Leone Bati alla Juve. Un colpo di testa. Apparentemente semplice. Una rete che ha cambiato la storia di Gabriel. Il primo mattone di una vera leggenda calcistica. Beltran non è Bati. Ma può diventare un attaccante di alto livello. La rete annullata contro la Lazio è stata splendida. Un numero alla Robi Baggio. Un gesto da potenziale fenomeno che si somma alla magia contro i serbi in Conference. Manca il terzo indizio per fare una prova. Sarebbe fantastico che arrivasse contro la Juve. Mi auguro che Italiano abbia capito chi è il centravanti titolare. Che abbia capito chi è il presente e il futuro. Che abbia accettato il fatto che il suo pupillo Nzola oggi è un corpo estraneo nel progetto Fiorentina. L’attaccante angolano ora deve allentare la tensione, scivolare nell’ombra. Magari ritrovare la gioia del gol in Conference. Ma oggi c’è solo Beltran.

Contro i bianconeri mi aspetto una grande partita anche da Arthur. I brasiliani sono orgogliosi. Arthur non può aver dimenticato la bocciatura di Acciuga Allegri. Il tecnico della Juve gli ha rubato il momento migliore della sua carriera. Ora ha l’occasione per consumare la sua vendetta sportiva. Arthur può fare la differenza dando alla squadra il giusto equilibrio. Con la Juve bisognerà giocare con la testa oltre che con il cuore. Le ripartenze bianconere sono micidiali. Il brasiliano ha i tempi giusti per esaltare le qualità di Bonaventura e di Nico Gonzalez. Che deve tornare a destra. E’da quella zona di campo che l’argentino spacca le partite. Quando stringe al centro con la palla attaccata al suo piede sinistro può risultare in ogni attimo decisivo. Chi andrà a sinistra? Avevo scommesso sul nuovo Ikone. In parte sono stato tradito. Penso che contro la Juve potrebbe essere più utile Brekalo. Perché garantisce anche la giusta fase difensiva quando la Viola non sarà in possesso palla.

Chi temo di più dei bianconeri? Mi preoccupa più Chiesa di Vlahovic. Dusan ha un carattere sensibile. Ha già dimostrato di soffrire psicologicamente il ritorno da avversario al Franchi. Chiesa ha un’altra testa. Se sta bene riesce a non farsi condizionare da nulla. Neppure dai ricordi. Già, chi marcherà Chiesa? Questa scelta di Italiano sarà particolarmente delicata. Potrebbe risultare decisiva per l’andamento della sfida. Vedrei benissimo il Parisi di oggi contro Federico. Sarebbe un fantastico duello.