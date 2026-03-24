RFV, oggi puntata speciale di "Palla al centro" dedicata al futuro di Paolo Vanoli

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Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola. Alle 14:00, anche sulle frequenze di Lady Radio, inizierà "Palla al centro" con Tommaso Loreto e Luca Calamai che oggi dedicheranno l'intera puntata all'analisi della figura di Paolo Vanoli a 360°, con valutazioni e riflessioni sul tecnico e il suo eventuale futuro a Firenze. Dalle 16:00 alle 17:00 sarà la volta dei "Tempi supplementari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi. Alle 17:00 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19:00 con il tandem Giacomo Galassi-Costantino Nicoletti. Successivamente, dalle 19:00 alle 20:50, toccherà a "Calcio più on air". Chiuderà il palinsesto "Extra viola", in onda dalle 21:00 alle 21:30 anche su RTV38.

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