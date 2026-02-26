RFV, alle 16:00 "I tempi supplementari": anche su YouTube!

vedi letture

Continua il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso fino alle 17:00 ci saranno "I tempi supplementari", con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. La trasmissione andrà in onda anche sul nostro canale YouTube. Dalle 17:00 alle 18:00 ci saranno Giacomo Galassi e Stefano Prizio con "Garrisca al vento". Alle 18:00 inizierà "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua in studio, Tommaso Loreto al Franchi per la cronaca di Fiorentina-Jagiellonia, ritorno dei playoff di Conference League.

Per ascoltarci CLICCA QUI!