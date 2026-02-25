Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: tra poco "Garrisca al Vento"

Oggi alle 16:52Info RFV
di Redazione FV

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso, dalle 17:00 alle 19:00 sarà la volta di Giacomo Galassi, Angelo Giorgetti e Chiara Andrea Bevilacqua con "Garrisca al Vento".

Successivamente, dalle 19:00 alle 20:00 ci sarà Scanner, programma di Giulio Dini con Anna Dini, e dalle 20:00 alle 21:00 spazio a "Colpi d'ala" con Lorenzo Marucci e Alberto Di Chiara. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.

