Radio FirenzeViola, avanti con le dirette: a breve inizia "Viola amore mio"

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. A breve inizierà “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Dalle 17:00 alle18:00 ci saranno Giacomo Galassi e Stefano Prizio con "Garrisca al vento". Alle 18:00 inizierà "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua in studio, Tommaso Loreto al Franchi per la cronaca di Fiorentina-Jagiellonia, ritorno dei playoff di Conference League.

Per ascoltarci CLICCA QUI!