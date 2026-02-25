Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Chi Si Compra?"

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso, dalle 10:00, spazio a due ore di "Chi si Compra" con Pietro Lazzerini e Francesco Benvenuti. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Alle ore 12.30 potrete seguire in diretta la conferenza stampa di Paolo Vanoli che, assieme a un calciatore viola, presenterà la sfida di domani contro lo Jagiellonia.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "I Tempi Supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi, Angelo Giorgetti e Chiara Andrea Bevilacqua con "Garrisca al Vento". Dalle 19:00 alle 20:00 ci sarà Scanner, programma di Giulio Dini con Anna Dini, e dalle 20:00 alle 21:00 ci sarà "Colpi d'ala" con Lorenzo Marucci e Alberto Di Chiara. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.

