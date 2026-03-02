Radio FirenzeViola, prosegue la diretta con "Viola Amore Mio": il programma

vedi letture

Radio FirenzeViola è in diretta ancora a lungo, per seguire la marcia d'avvicinamento a Udinese-Fiorentina. Dalle 12 alle 14 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Tommaso Loreto e Luca Calamai mentre dalle 16 alle 17 sarà la volta di "Passione Fiorentina". Alle 17 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 20 con il tandem Giacomo Galassi-Sauro Fattori. Successivamente, dalle 19 alle 20, Dimitri Conti con il suo "Uno contro tutti", prima che scatti l'ora di "Se fosse sempre domenica", con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua in studio e Andrea Giannattasio a Udine, per raccontarvi Udinese-Fiorentina.

Per ascoltarci CLICCA QUI!