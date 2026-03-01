Radio FirenzeViola ancora in diretta: adesso va in onda "Domenica Viola"!

Radio FirenzeViola, ancora in diretta, alla vigilia di Udinese-Fiorentina, con l'analisi della partita in avvicinamento a essa e gli aggiornamenti su ogni fronte. Ora e per un'ora e mezza spazio a "Domenica Viola", con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti. Potete seguire dalla App o dal pc, anche in video, o in tv smart e sul canale 92 del digitale terrestre nelle province di Firenze, Prato e Pistoia. Per interagire scrivi su Whatsapp al numero 348 751 3933, oppure telefona allo 055 77 111 71.

Per ascoltarci, clicca qui!