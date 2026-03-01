Radio FirenzeViola, in diretta anche di domenica: live dalle 14, il programma
FirenzeViola.it
Riprenderanno oggi alle ore 14 le dirette di Radio FirenzeViola, alla vigilia di Udinese-Fiorentina, con l'analisi della partita in avvicinamento a essa e gli aggiornamenti su ogni fronte. Nelle prime due ore sarà Francesco Benvenuti a tenervi compagnia, prima che tocchi a Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola con il "Viola Weekend", dalle 16 fino alle 18. Poi dalle 18 spazio a "Domenica Viola", con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti. Per interagire con noi scrivi su Whatsapp al numero 348 751 3933, oppure telefona allo 055 77 111 71.
Pubblicità
Info RFV
Giovedì sera passo indietro anche per Vanoli, sulla riconferma in tanti hanno già le idee chiare. A Udine Fortini e Gud a sostituire Dodò e Solomondi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Giovedì sera passo indietro anche per Vanoli, sulla riconferma in tanti hanno già le idee chiare. A Udine Fortini e Gud a sostituire Dodò e Solomon
Copertina
Alberto PolverosiIn questa squadra c'è da fidarsi solo di Fagioli. Per uscire indenne da Udine serve l'esatto opposto della Fiorentina di giovedì. E attenzione a Zaniolo e Atta
Luca CalamaiSoffrire e andare avanti in Conference: un segnale importante. Fagioli insostituibile. Che delusione Comuzzo e i giovani. Perché penso a un futuro con Kean
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com