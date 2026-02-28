Radio Firenze sempre in diretta: c'è "Made in Viola", poi Extra Viola"
FirenzeViola.it
Proseguono anche oggi fino alle 21.30 le dirette di Radio Firenzeviola, la web-radio curata dalla redazione di Firenzeviola.it. Ora in onda e fino alle 21 in studio c'è Andrea Giannattasio con il suo "Made in Viola", la trasmissione dedicata alle giovanili della Fiorentina con interviste esclusive. Per chiudere dalle 21 alle 21.30 c'è "Extra viola", in diretta anche su RTV38, che approfondirà la giornata viola, anti vigilia di Udinese-Fiorentina.
