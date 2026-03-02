Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: tra poco inizia Palla al Centro

Prosegue la programmazione di Radio FirenzeViola nel giorno della sfida tra Udinese e Fiorentina, in programma alle ore 20.45. A breve inizia "Palla al Centro", condotto come tutti i giorni dal lunedì al venerdì da Tommaso Loreto e Luca Calamai e in onda anche sulle frequenze di Lady Radio. Nel corso delle due ore, dalle 14 alle 16, tutti gli approfondimenti sulla partita di oggi, con le ultime notizie da Udine raccontate dall'inviato Andrea Giannattasio e le opinioni di tanti ospiti telefonici, oltre al coinvolgimento sempre costante degli ascoltatori.

A seguire, dalle 16 alle 17, "Passione Fiorentina" a cura di Flavio Ognissanti con la conduzione di Pietro Lazzerini. Dalle 17 alle 19 appuntamento con "Garrisca al Vento" condotto da Giacomo Galassi e con ospite in studio l'allenatore Sauro Fattori. Dalle 19 alle 20 spazio a "Uno contro tutti" con Dimitri Conti in conduzione. Infine, dalle 20, al via "Se fosse sempre domenica", la trasmissione dedicata alla partita condotta da Lorenzo Di Benedetto e da Chiara Andrea Bevilacqua.