Cominciano le dirette di Radio FirenzeViola: ecco il palinsesto del sabato
FirenzeViola.it
Inizia il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Si parte alle 14:00 con Fabio Ferri e Sofia Ferreri che condurranno "Firenze in campo". Alle 16:00 inizierà il "Viola weekend", con Ludovico Mauro, Lorenzo Della Giovampaola e Viola Ronchi che vi terranno compagnia fino alle 18:00. Spazio poi a "Tutti in campo", con il "Benzivendolo" e Andrea Mori. Dalle 19:00 alle 20:00 sarà la volta di "100 anni di passione Viola", a cura di Massimo Cervelli. Dalle 20:00 alle 20:45 in onda "Made in viola", condotto da Andrea Giannattasio. Infine ecco "Extra Viola", la trasmissione sulla Fiorentina in collaborazione tra Radio FV e RTV38 che terminerà alle 21:30.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Pubblicità
Info RFV
Contro la Lazio tre punti per forza, lo dicono il calendario e la quota-salvezza. Il rientro di Kean e Parisi è una garanzia: Piccoli, Gosens e Harrison, proprio non ci siamo...di Alberto Polverosi
Le più lette
1 Contro la Lazio tre punti per forza, lo dicono il calendario e la quota-salvezza. Il rientro di Kean e Parisi è una garanzia: Piccoli, Gosens e Harrison, proprio non ci siamo...
Copertina
Luca CalamaiDisastro viola a Londra. Gudmundsson, un altro fallimento. Perché Comuzzo al posto di Pongracic? Se la Viola va fuori dalla Conference Vanoli non ha nessuna possibilità di restare
Stefano PrizioConference il vero senso di questa stagione e unica degna di essere semmai festeggiata. Kean marca visita
Lorenzo Di BenedettoTre vittorie in campionato e il sogno di un trofeo nell'anno del centenario. Poi via alla rivoluzione totale: in estate cambierà tutto. Paratici dovrà essere protagonista, la Fiorentina dovrà essere ricostruita, ma il budget sarà ristretto
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com