Radio FirenzeViola, i programmi di oggi: in diretta dalle 14:00

Radio FirenzeViola, i programmi di oggi: in diretta dalle 14:00FirenzeViola.it
Oggi alle 07:30Info RFV
di Redazione FV

Inizia il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Si parte alle 14:00 con Fabio Ferri e Sofia Ferreri che condurranno "Firenze in campo". Alle 16:00 inizierà il "Viola weekend", con Ludovico Mauro, Lorenzo Della Giovampaola e Viola Ronchi che vi terranno compagnia fino alle 18:00. Spazio poi a "Tutti in campo", con il "Benzivendolo" e Andrea Mori. Dalle 19:00 alle 20:00 sarà la volta di "100 anni di passione Viola", a cura di Massimo Cervelli. Dalle 20:00 alle 20:45 in onda "Made in viola", condotto da Andrea Giannattasio. Infine ecco "Extra Viola", la trasmissione sulla Fiorentina in collaborazione tra Radio FVRTV38 che terminerà alle 21:30.

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