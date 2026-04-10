Radio FirenzeViola, i programmi di oggi: in diretta dalle 07:00

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Inizia il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Si parte alle 07:00 con Andrea Giannattasio che si occuperà della rassegna stampa con “Buongiorno Firenze” per due ore. Alle 09:00 arriverà "C'è polemica" con Dario Baldi che vi terrà compagnia fino alle 10:00. Spazio poi a "Chi si compra?" con Pietro Lazzerini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Pietro Lazzerini e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "Archivi Polverosi" con Giacomo Guerrini e Alberto Polverosi. Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Sauro Fattori con "Garrisca al vento". Alle 19:00 ecco "Ganzamente in Viola" con il "G", Alberto Di Chiara e Costantino Nicoletti, poi alle 20:00 spazio al "Brivido Viola" con Lorenzo Matteucci e Tommaso Borghini. Concluderà la giornata "Extra Viola".

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