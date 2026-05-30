Radio FirenzeViola, le nostre trasmissioni riprenderanno domani alle ore 14
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Riprenderanno domani alle ore 14 le dirette di Radio FirenzeViola, la web-radio tutta dedicata alla Fiorentina che non vi lascia soli nemmeno durante la prima domenica senza campionato! Nelle prime due ore del nostro palinsesto sarà Francesco Benvenuti a tenervi compagnia con "Firenze in campo", prima dell'appuntamento che riguarderà Ludovico Mauro con il "Viola Weekend", dalle 16 fino alle 18. Poi dalle 18 spazio a "Domenica Viola" (sarà l'ultima puntata della stagione) con Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti fino alle 19:30. Per interagire con noi scrivi su Whatsapp al numero 348 751 3933, oppure telefona allo 055 77 111 71.
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Dalla credibilità internazionale, all'entusiasmo della gente passando per il mercato: le priorità della Fiorentina di Paratici. Ecco perché Grosso è la miglior scelta possibiledi Pietro Lazzerini
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2 Dalla credibilità internazionale, all'entusiasmo della gente passando per il mercato: le priorità della Fiorentina di Paratici. Ecco perché Grosso è la miglior scelta possibile
Copertina
Luca CalamaiRilanciare o vendere: non esiste una terza via. Ho fiducia in Paratici ma ora lui incontri il Centro Coordinamento Viola Club. Terrei Gosens. Via Piccoli
Andrea GiannattasioPer Paratici si è mosso Cardinale ma il ds ha detto no. Viaggio in Usa decisivo per il budget estivo. Grosso a un passo: il ds si gioca tanto con questa scelta. Finale Primavera: serve un Viola Park sold-out
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