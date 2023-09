V. PARK, Possibile debutto col pubblico sabato

© foto di Claudio Giovannini

Il Viola Park potrebbe aprire le sue porte ai tifosi viola a partire da sabato: giornata decisiva quella di oggi per l'ok sull'agibilità dell'impianto di Bagno a Ripoli (qui i dettagli). Se la Commissione darà esito positivo al sopralluogo in programma in queste ore, la Fiorentina potrebbe "inaugurare" il Viola Park in via informale (in attesa della vera e propria inaugurazione in programma per l'11 ottobre), già da sabato prossimo. Il 30 settembre è infatti in programma un match del campionato Primavera tra Fiorentina e Milan; secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, in caso di fumata bianca in giornata, Fiorentina-Milan si giocherà proprio al Viola Park e precisamente allo Stadio Curva Fiesole, uno dei due mini-impianti all'interno del complesso.

Il prossimo match della Primavera potrebbe essere quindi ricordato come il primo giocato al Viola Park coi tifosi, un incentivo in più per i giovani viola di mister Galloppa, ancora alla ricerca dei primi punti in campionato dopo un avvio shock da quattro sconfitte in quattro uscite.