IND. FV, Kokorin- Bati: Storia diversa ma stessa casa

La storia di Alexander Kokorin sembra simile a quella di Benalouane, infortunato prima ancora di misurarsi sul campo, ma oggi i primi palleggi fanno tirare un sospiro di sollievo sulle condizioni del giocatore che anche Iachini spera di vedere presto in campo per qualche alternativa in più in attacco. Anche perché, con un contratto fatto in previsione futura, sarebbe un peccato cederlo senza aver verificato se può ritrovare lo smalto del passato, quello prima di vicende personali che ne hanno compromesso anche la carriera. Ma se, come detto, l'accostamento per ora è a Benalouane, Kokorin per vivere ha scelto la casa di un grande bomber della Fiorentina, mettendosi sulla scia di Gabriel Batistuta, come appreso da Firenzeviola. Una grande casa con un ampio giardino tra il Piazzale e Villa Cora, dove il giocatore russo si spera possa respirare l'aria dell'attaccante argentino, rimasta comunque chiusa a lungo per ristrutturazioni varie.