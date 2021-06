VIDEO, Le immagini di Fiorentina-Samp Primavera

Pareggio interno per la Fiorentina Primavera oggi pomeriggio al Bozzi contro la capolista Sampdoria: vantaggio viola con Dutu al 41' e pareggio degli ospiti al 78' con Di Stefano. I gigliati ora a quota 32 punti in classifica, nel prossimo turno (mercoledì prossimo, ultima gara) affronteranno il Sassuolo in trasferta. Ecco il video con le immagini dei due gol di oggi: