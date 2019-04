VIAREGGIO CUP, Il punto sulla terza giornata

Nel girone 1 vince 2-1 l'Inter contro il Siena: i toscani erano passati in vantaggio ma nella ripresa Longo e Bessa hanno ribaltato il risultato per gli uomini di Stramaccioni, mentre nell'altra gara del raggruppamento è solo 1-1 tra Anderlecht e Reggina.

Girone 2: l'Atalanta stende gli ottimi qatarioti dell'Aspire di misura, per 1-0, al 90' con il gol del solito Cais, mentre il Viareggio cade 2-1 contro i brasiliani della Juventude.

Goleada del Genoa, con un nettissimo 9-0, nel girone 3, contro gli americani del Liac New York, con ben quattro gol di Improta, mentre prosegue la striscia del Poggibonsi che supera 2-1 gli uruguaiani del Montevideo Wanderers.

Girone 4: dopo il ko con la Juventus, il Nordsjaelland supera con un netto 5-0 il Città di Marino, mentre i bianconeri superano di misura gli australiani dell'Apia Leichhardt: Bouy non si conferma, ci pensa Libertazzi allo scadere a decidere la partita anche grazie ad una super prestazione del portiere Branescu.

Sorpresa nel girone 5, dove l'Empoli non va oltre lo 0-0 contro il Pakhtakor, 2-2 invece tra Honved e Arzanese.

Nel girone 6, la Sampdoria impatta 1-1 contro il Pumas, 2-2 tra Dukla Praga e Spezia dove si è messo decisamente in luce il centrocampista ceco Jira.

Classifiche:

Girone 1 - Inter 4, Anderlecht, Reggina 2, Siena 1

Girone 2 - Atalanta (q) 6, Aspire Qatar, Juventude 3, Viareggio 0

Girone 3 - Genoa, Poggibonsi 6, Montevideo Wanderers, Liac New York 0

Girone 4 - Juventus 6 (q), Nordsjaelland 3, Apia Leichhardt, Città di Marino 1

Girone 5 - Empoli 4, Arzanese, Pakhtakor 2, Honved 1

Girone 6 - Sampdoria, Pumas 4, Spezia, Dukla Praga 1