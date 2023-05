UNDER 18, Viola termina terza, niente playoff scudetto

FirenzeViola.it

La Fiorentina Under 18 si è imposta nel pomeriggio contro i pari età della Roma per 3-2, nell’ultima giornata del campionato di categoria. Una vittoria che però non regala gioie ai ragazzi di Christian Papalato, che terminano la propria stagione a quota 45 punti, terzi in classifica di sole due lunghezze dal Sassuolo, secondo, che andrà assieme alla stessa Roma ai playoff scudetto. Niente da fare quindi per i viola.