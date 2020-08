Kevin Bric, 19enne il cui cartellino era di proprietà della Fiorentina Primavera, ha fatto definitivamente le valigie per tornare in patria, in Slovenia. Il centrocampista era reduce da una stagione in prestito al Pordenone in Primavera 2, dopo altri mesi a Lecce in precedenza, e adesso ha firmato con l'NK Brda.