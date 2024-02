TERNANA, Torna tra i convocati Distefano. Out Favasuli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Domani pomeriggio alle 16:15 la Ternana affronterà il Lecco per 26' giornata di Serie B. L'allenatore dei rossoverdi Roberto Breda ha diramato i convocati, tra di essi presenti quatttro dei cinque prestiti viola: Lucchesi, Dalle Mura, Amatucci e Distefano. Da sottolineare come la seconda punta classe 2003 sia tornato a disposizione del tecnico dopo che era stato colèito dall'influenza lo scorso fine settimana. Ancora out invece Costantino Favasuli a causa deli postumi di un'operaziomne all'appendicite. Di seguito i convocati della Ternana per il match contro il Lecco:

Portieri: Franchi, Iannarilli, Vitali

Difensori: Boloca, Capuano, Carboni, Casasola, Dalle Mura, Lucchesi, Sgarbi, Sørensen, Zoia

Centrocampisti: Amatucci, De Boer, Faticanti, Łabojko, Luperini, Mărginean, Pyyhtiä

Attaccanti: Dionisi, Distefano, Favilli, Pereiro, Raimondo