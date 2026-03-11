Pinones-Arce ci crede: "Tutto ancora aperto in Coppa. Ora testa alla Roma"

Pablo Pinones-Arce, tecnico della Fiorentina Femminile, ha commentato ai microfoni del club viola il ko per 2-0 patito oggi dalla Juventus nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Ecco le sue parole: “Sicuramente ha influito qualcosa nel risultato di oggi. Le due squadre hanno molte giocatrici in Nazionale ma in ogni caso abbiamo fatto una buona gara: ci è mancata la qualità in area di rigore sia nostra che avversaria. Al ritorno gara differente? Sì, è ancora tutto aperto: noi ci crediamo fino alla fine.

Sono felice per come sono entrate le calciatrici dalla panchina: ci hanno dato energia e occasioni per segnare. Che gara mi aspetto a Roma? Servirà una grande Fiorentina: ora dobbiamo recuperare e prepararci bene”.