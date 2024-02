PRIMAVERA, Verso la finale: 0 squalificati. Nel Toro uno

>In attesa di capire il luogo in cui si disputerà la finale della Coppa Italia Primavera (la data è già certa e, salvo cambiamenti, sarà quella del 4 aprile) la Fiorentina sa già che potrà fare affidamento su tutti i suoi effettivi per l'ultimo atto del torneo nazionale contro il Torino: i baby viola, nonostante i sette diffidati in campo nella sfida di ieri contro la Roma, potranno contare infatti su ogni componente della rosa, visto che nessuno degli ammoniti ieri al Tre Fontane era a rischio squalifica, mentre invece in casa granata dovrà saltare la finalissima l'esterno destro Marco Longoni, espulso nella semifinale contro la Lazio "per avere" si legge sul dispositivo del giudice sportivo "al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria".