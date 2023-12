PRIMAVERA, Pari 0-0 al 45' contro il Genoa in Coppa Italia

FirenzeViola.it

Si giocano oggi gli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera e il primo tempo tra la Fiorentina e il Genoa si è chiuso a reti inviolate. 0-0 dopo 45' con la squadra di Galloppa che vuole mettersi alle spalle i brutti risultati in campionato e andare avanti in una competizione che negli ultimi anni l'ha vista spesso protagonista. Questa la formazione della Fiorentina scesa in campo al Viola Park:

FIORENTINA (4-4-2): Tognetti; Vigiani, Biagetti, Elia, Scuderi; Padilla, Ievoli, Vitolo, Denes; Caprini, Guidobaldi. A disp.: Dolfi, Spaggiari, Gudelevicius, Sadotti, Romani, Rubino, Maggini, Braschi, Fortini, Mignani, Puzzoli. Allenatore: Daniele Galloppa