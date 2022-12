PRIMAVERA, Padilla: "Sogno la prima squadra"

Il giovane attaccante della primavera della Fiorentina William Mendoza ha parlato in uno speciale sul razzismo realizzato da Rai Gulp. Queste le sue parole: "Ho 17 anni, gioco nella primavera della Fiorentina,la passione per il calcio mi è stata trasmessa da mio zio che giocava in Europa e mio padre che era un giocatore professionista in Ecuador. Alle 4 del mattino mi alzavo per andare a giocare in salotto. A 10 anni sono arrivato in Italia e dopo un anno diverse squadre hanno iniziato a seguirmi, quando mi ha chiamato la Fiorentina la mia reazione e quella della mia famiglia è stata unica. Faccio il trequartista e gioco con i viola da 6 anni, mi piace il mio ruolo perché posso sia segnare che fare assist. Il mio talento è il dribbling, sono molto bravo nell'uno contro uno. Per me la Fiorentina è una seconda famiglia, con i miei compagni parlo di tutto e il mister mi fa sentire come un figlio, facendomi sentire bene e dandomi tanta forza per andare avanti. Vivo in convitto, vedo la mia famiglia solo il giorno libero, lasciare la famiglia in Ecuador è stato duro ma per il calcio bisogna fare questi sacrifici, qua sono circondato da compagni che mi fanno sentire a casa. Rispetto per compagni e avversari è un valore chiave, ma i tifosi non lo capiscono e discriminano i giocatori di colore. Sogno di giocare in prima squadra".