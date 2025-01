PRIMAVERA, Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Monza

La Fiorentina Primavera torna in campo e lo fa in Coppa Italia contro il Monza, partita in programma alle ore 15 al Viola Park di Bagno a Ripoli. La squadra di Galloppa vuole confermarsi campione in una competizione che l'ha vista trionfare spesso negli ultimi anni, e lo fa ripartendo dagli ottavi di finale secchi, che in caso di parità dopo 90 minuti terminerà con i calci di rigore. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

FIORENTINA (4-3-3): Vannucchi; Trapani, Baroncelli, Lamouliatte, Kouadio; Gudelevicius, Braschi, Balbo; Ievoli, Rubino, Bertolini. Allenatore: Galloppa.

MONZA: Vailati; Bagnaschi, Domanico, Giubrone, Troise, Nene, Gaye, Reita, Porta, Attinasi, Miani. Allenatore: Brevi.

Arbitro: Pacella.