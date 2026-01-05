Primavera, la Fiorentina mercoledì esordirà col Napoli in Coppa Italia: gli arbitri

Una coppa che può valere una stagione. Nonostante una prima metà di campionato eccellente (con un secondo posto che ad oggi varrebbe la qualificazione diretta alle finali scudetto), la Fiorentina Primavera si prepara ad esordire nella Coppa Italia di categoria, vogliosa di entrare tra le ultime otto del torneo per provare a vincere un trofeo sollevato ben cinque volte nelle ultime sette stagioni.

La squadra di Galloppa farà il suo esordio mercoledì alle 11:30 contro i pari età Napoli, con gara secca che mette in palio l'accesso ai quarti di finale. Per dirigere la sfida è stato designato Mario Picardi, fischietto della sezione di Viareggio, che sarà coadiuvatu dalla coppia di assistenti composta da Simone Iuliano e Filippo Balducci.