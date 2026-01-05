Primavera, la Fiorentina mercoledì esordirà col Napoli in Coppa Italia: gli arbitri
FirenzeViola.it
Una coppa che può valere una stagione. Nonostante una prima metà di campionato eccellente (con un secondo posto che ad oggi varrebbe la qualificazione diretta alle finali scudetto), la Fiorentina Primavera si prepara ad esordire nella Coppa Italia di categoria, vogliosa di entrare tra le ultime otto del torneo per provare a vincere un trofeo sollevato ben cinque volte nelle ultime sette stagioni.
La squadra di Galloppa farà il suo esordio mercoledì alle 11:30 contro i pari età Napoli, con gara secca che mette in palio l'accesso ai quarti di finale. Per dirigere la sfida è stato designato Mario Picardi, fischietto della sezione di Viareggio, che sarà coadiuvatu dalla coppia di assistenti composta da Simone Iuliano e Filippo Balducci.
Pubblicità
Giovanili
Fiorentina, si è aperta una finestra. De Gea para, Fagioli dirige, Kean segna. Dragusin, Dominguez, Brescianini e... un mercato che cambierà la squadradi Mario Tenerani
Le più lette
1 Fiorentina, si è aperta una finestra. De Gea para, Fagioli dirige, Kean segna. Dragusin, Dominguez, Brescianini e... un mercato che cambierà la squadra
2 Le prossime mosse di Paratici secondo il Cor.Fio: tutto sugli esterni, nel frattempo tanti esuberi
Copertina
Lorenzo Della GiovampaolaLiveFiorentina-Cremonese 1-0, Kean entra e la decide: i viola tornano a vincere
Tommaso LoretoSolidarietà viola, nessuno si è (giustamente) arreso. Più che sfidare la statistica la Fiorentina dimostri di crederci. Solomon apre l'era Paratici: Dominguez, Baldanzi e Dragusin le altre idee, pronta la rivoluzione in uscita
Alberto PolverosiI calcoli di Ferrari portano una media di 1,4 punti a gara, il doppio di quella con Vanoli. Al Parco Viola c’è fiducia ma è meglio evitare certe previsioni. Paratici porti giocatori "cattivi"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com