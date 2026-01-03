Primavera, di nuovo in campo: la formazione di Galloppa per Lazio-Fiorentina

© foto di Federico De Luca 2025
Torna in campo la Fiorentina Primavera, di scena alle ore 15 sul campo della Lazio per 18esima giornata di campionato. Una gara, la prima dopo la sosta natalizia, che vede la formazione di Galloppa cercare i tre punti per continuare la marcia al vertice (attualmente al secondo posto). Questo l'undici titolare dei viola Under 20:

Fiorentina (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani (C), Turnone, Sadotti, Balbo; Bonanno, Montenegro; Evangelista, Puzzoli, Mazzeo; Jallow.