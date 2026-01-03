Primavera, di nuovo in campo: la formazione di Galloppa per Lazio-Fiorentina
FirenzeViola.it
Torna in campo la Fiorentina Primavera, di scena alle ore 15 sul campo della Lazio per 18esima giornata di campionato. Una gara, la prima dopo la sosta natalizia, che vede la formazione di Galloppa cercare i tre punti per continuare la marcia al vertice (attualmente al secondo posto). Questo l'undici titolare dei viola Under 20:
Fiorentina (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani (C), Turnone, Sadotti, Balbo; Bonanno, Montenegro; Evangelista, Puzzoli, Mazzeo; Jallow.
Pubblicità
Giovanili
I calcoli di Ferrari portano una media di 1,4 punti a gara, il doppio di quella con Vanoli. Al Parco Viola c’è fiducia ma è meglio evitare certe previsioni. Paratici porti giocatori "cattivi"di Alberto Polverosi
Le più lette
1 I calcoli di Ferrari portano una media di 1,4 punti a gara, il doppio di quella con Vanoli. Al Parco Viola c’è fiducia ma è meglio evitare certe previsioni. Paratici porti giocatori "cattivi"
Copertina
Luca CalamaiEffetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonese
Lorenzo Di BenedettoLa rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissioni
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com