PRIMAVERA, Con la Roma domenica alle 14: il punto

La Fiorentina Primavera, ieri meritatamente acclamata da tutto il Franchi per la conquista della Coppa Italia, domenica tornerà in campo per cercare all'ultimo tuffo un posto nella griglia playoff. E' fissata infatti per le 14 alle Tre Fontane di Roma (come da odierno comunicato ufficiale) la sfida con i giallorossi, ormai primi a +5 dall'Inter che invece allo stesso orario andranno a fare visita a Bogliasco alla Sampdoria (sesta a 52 punti), diretta rivale della Fiorentina (a 51). E per andare ai playoff dovranno verificarsi sia la vittoria dei viola che la non vittoria della Samp perché con la vittoria a Firenze i doriani hanno scavalcato i ragazzi di Aquilani al sesto posto (non basterebbe invece un pareggio viola, per gli scontri diretti a sfavore).

Se il Cagliari, ora terzo a -5, però dovesse vincere contro la Juventus (i bianconeri perdendo le ultime sue due gare potrebbero anche arrivare a pari punti con i viola a 54 ma per gli scontri diretti passerebbero loro), nel recupero di domani complicherebbe le cose ai nerazzurri. L'Inter a quel punto infatti si ritroverebbe il secondo posto e dunque l'accesso diretto alla semifinale playoff a rischio, visto che i sardi all'ultima vanno in casa di un Empoli ormai salvo ed avrebbe dunque l'obbligo di vincere a Bogliasco per non subire una beffa finale. Comunque sia, la Fiorentina non deve perdere le speranze ma neanche fare troppi calcoli e andare dunque a vincere la sua gara, anche se contro i ragazzi di De Rossi non è mai facile, pur avendoli già battuti. Se poi sarà ancora settima resterà un meraviglioso percorso impreziosito da Supercoppa e Coppa Italia.